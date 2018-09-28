В России подорожали все версии автомобилей Kia Optima и Kia Sorento Prime

Москва, , 14:31 — REGNUM Kia подняла в России цены на модели Optima и Sorento Prime, седан стал дороже на 20 тыс. рублей во всех комплектациях, стоимость всех комплектаций кроссовера аналогично выросла на 30 тыс. рублей. Об этом 28 сентября сообщило агентство «Автостат».

Теперь базовую комплектацию Optima можно приобрести за 1 млн 239 тыс. 900 рублей. Самая доступная версия Sorento Prime обойдётся покупателям в 1 млн 879 тыс. 900 рублей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что компания «GM-Автоваз» с 1 октября 2018 года поднимет цены на все комплектации кроссовера Chevrolet NIVA. Все версии автомобиля станут дороже на 5 тыс. рублей.

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