Проект создания цифрового двойника Земли представили на форуме ООН

Сочи, Краснодарский край, , 14:20 — REGNUM Российские специалисты представили проект создания цифрового двойника Земли на Глобальном форуме конвергентных и природоподобных технологий Организации объединенных наций (ООН), который проходит с 28 по 29 сентября в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба компании «Российские космические системы».

Проект получил название ATLAS VR. В его основе — данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Трехмерная модель планеты, в которой рельеф и ландшафт строятся на основе космической и аэрофотосъемки, максимально соответствует реальному миру и создает эффект присутствия высокой степени.

«В этом цифровом двойнике Земли элементы — объекты, процессы, технологии — управляемы, доступны для оперативного редактирования и взаимодействия», — прокомментировал возможности «атласа» заместитель генерального директора компании «Тера Тех» Вячеслав Бутин.

По его словам, на уроках географии, экологии и биологии учащиеся смогут увидеть различные сценарии того, как будет развиваться наша планета при том или ином уровне антропогенного воздействия на нее. Также школьники получат возможность наглядно рассмотреть различные варианты будущего Земли, что, по мнению разработчика, позволит подрастающему поколению правильно ответить на глобальные вызовы современности.

«Терра Тех» — структура холдинга «Российские космические системы», входит в госкорпорацию «Роскосмос». Компания занимается разработкой геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли.

Читайте ранее в этом сюжете: В России тестируют «школьную» платформу виртуальной реальности