Экипаж КамАЗа держится в лидерах ралли «Шёлковый путь-2018»

Набережные Челны, Татария, , 13:11 — REGNUM Команда «КамАЗ-мастер» под руководством пилота Андрея Каргинова успешно завершила третий этап гонки «Шёлковый путь-2018», одержав победу в зачёте грузовиков, сообщает 28 сентября пресс-служба российского автопроизводителя.

Отмечается, что в ралли принимают участие две команды «КамАЗа». Если экипаж Эдуарда Николаева столкнулся с поломкой карданного вала и вынужден был потерять два с половиной часа, то у Каргинова день оказался удачным.

«Трасса повторилась один в один. Единственное, что по мокрому песку легче ехать, так как он становится тверже, плотнее и машина меньше буксует», — пояснил пилот.

В результате первое место в грузовом зачёте занял экипаж Андрея Каргинова, второе досталось российско-китайскому экипажу, третьим пришел Эдуард Николаев.

Сегодня состоится заключительный этап ралли «Шёлковый путь-2018». Спортсменам предстоит преодолеть 146 км специального участка. Выехав с бивуака, грузовики приедут прямо к финишному подиуму в красивейшем месте — китайском аймаке Алашань-Цзоци.

Ранее команды «КамАЗ-мастер» принимали участие в авторалли «Амуль-Хазар-2018», по итогам которого уступили победу белорусскому экипажу МАЗа.

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