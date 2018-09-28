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Infinity покажет в Париже рабочий гибрид Project Black S с технологиями F1

Техника

В реализации проекта участвовали специалисты команды Renault Sport F1

Токио, 28 сентября 2018, 12:59 — REGNUM  Автопроизводитель Infinity намерен показать на предстоящем мотор-шоу в Париже купе Project Black S, гибридные технологии которого взяты из мира «Формулы 1». Об этом 27 сентября сообщил портал Electric Cars Report‏.

https://twitter.com/ECarsReport/status/1045364464160108544

Отмечается, что к созданию данного автомобиля приложили руку инженеры команды Renault Sport F1. Project Black S оборудован силовой установкой, состоящей из бензинового V6 мощностью 400 л. с. и электромотора. Её суммарная мощность равна 570 л. с.

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Напомним, концепт-кар Project Black S японская компания впервые показала в марте 2017 года на автосалоне в Женеве. В основе машины лежит та же платформа, на базе которой построена модель Infiniti Q60 S.

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