Продажи подержанных машин класса SUV в России выросли на 6,4%

Москва, , 12:25 — REGNUM В период с января по август 2018 года на российском вторичном рынке автомобилей класса SUV было продано 755 416 машин. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи в этом сегменте выросли на 6,4%. Об этом 27 сентября сообщило агентство «Автостат Инфо».

Лидером модельного рейтинга является LADA 2121, на втором месте расположился кроссовер Chevrolet NIVA, на третьем — Toyota Land Cruiser. В первую пятёрку списка также вошли Toyota RAV4 и Nissan Qashqai.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых распространённых в России моделей кроссоверов и внедорожников. В топ-5 вошли LADA 4×4, Chevrolet NIVA, Toyota RAV4, Renault Duster и УАЗ-3151.

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