Рынок электромобилей в России растет седьмой месяц подряд

Москва, , 11:25 — REGNUM Аналитики отмечают, что в России стремительно растёт рынок электромобилей, в период с января по август 2018 года в нашей стране было продано 86 машин, что на 72% больше аналогичного периода 2017 года. Об этом 28 сентября сообщило агентство «Автостат».

Эксперты обращают внимание на то, что хотя продажи электрокаров в России находятся на крайне низком уровне, данный сегмент рынка растёт уже седьмой месяц подряд. Лидером в нём является электромобиль Nissan Leaf. На втором месте расположились модели компании Tesla.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что новый Nissan Leaf может в скором времени выйти на российский рынок. Модель уже прошла в нашей стране сертификацию, получив документ Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

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