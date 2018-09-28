Nissan анонсировал шесть вариантов субкомпактвэна Note

Токио, , 10:46 — REGNUM Компания Nissan решила предложить своим поклонникам выбрать из шести вариантов модели Note. Об этом 27 сентября сообщил портал Motor Authority.

https://twitter.com/motorauthority/status/1045275048875945984

Автомобиль кроме стандартного варианта будет доступен в вариантах Nismo и Nismo S. Также компания выведет на рынок обе версии, оборудованные гибридным двигателем e-Power. Эксперты отмечают, что на этом количество вариантов Note может не закончиться, поскольку существуют ещё расширенные модификации.

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Напомним, Nissan Note — это автомобиль класса субкомпактвэн, японская компания выпускает его с 2004 года. В ноябре 2017 года автопроизводитель представил обновлённую модель второго поколения, оборудованную гибридной силовой установкой e-Power.

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