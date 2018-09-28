Новая игрушечная модель Porsche 919 оказалась дороже Kia Ceed

Штутгарт, Германия, , 10:33 — REGNUM Компания Porsсhe выпустила модель автомобиля Porsche 919 в масштабе 1:8, стоимость которой оказалась выше, чем у реального автомобиля Kia Ceed. Немецкая компания опубликовала видеопрезентацию модели 27 сентября.

https://twitter.com/PorscheRaces/status/1045415243558645760

Для того, чтобы стать обладателем данного игрушечного авто, необходимо выложить $14 689. По текущему курсу это около 963 тыс. рублей. Всего автопроизводитель намерен выпустить 100 экземпляров модели. В компании отмечают, что на сборку одной из них уходит порядка 3 тыс. часов.

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Напомним, в августе 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что компания LEGO выпустила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron. Примечательно то, что эта модель была оборудована силовой установкой, состоящей из 2 304 двигателей из набора Lego Technic. Её мощность равна 5,3 л.с.

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