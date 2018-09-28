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Представительство Audi в Японии обвинили в фальсификации данных о выбросах

Техника

В Audi настаивают, что делали это непреднамеренно

Представительство Audi в Японии обвинили в фальсификации данных о выбросах
Выхлопная система Audi R8

Токио, 28 сентября 2018, 10:30 — REGNUM  Представительство немецкого автопроизводителя Audi в Японии фальсифицировало данные о выбросах вредных газов в атмосферу, сообщает 28 сентября Kyodo со ссылкой на японское министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Отмечается, что компания с июля 2014 по июль 2018-го года занижала результаты тестов, которые проводились в Германии. При этом в Audi настаивают, что делали это непреднамеренно.

В свою очередь компания заявила, что проведет по этому вопросу пресс-конференцию сегодня, 28 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний BMW, Daimler и Volkswagen, заподозрив их в «антиэкологическом» сговоре. В ЕК подозревают, что все эти автопроизводители могли обладать технологиями очистки выбросов автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, но не спешили реализовывать их.

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