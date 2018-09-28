Канадская компания представила бронемобиль на базе пикапа Ford Super Duty

Торонто, Канада, , 09:34 — REGNUM Канадская компания Roshel Defence Solutions выпустила на базе пикапа Ford Super Duty спасательный бронеавтомобиль. Про машину 27 сентября рассказал портал Motor1.

https://twitter.com/Motor1UK/status/1045432995446951936

Данное транспортное средство способно перемещать от 10 до 12 человек. Компания позиционирует модель как технику для армейского и полицейского спецназа. Класс бронирования авто — B7.

Бронеавтомобиль оборудован 6,7-литровым дизельным мотором, мощность которого равна 330 л. с., и автоматической КП на шесть передач. В списке оборудования также значатся турель, система подкачки шин, камеры кругового обзора и ночного видения, а также система фильтрации воздуха.

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Напомним, офис компании Roshel Defence Solutions расположен в канадской провинции Онтарио. Ford SuperDuty — это более тяжелые модели пикапов F-Series, которые выделены в отдельную серию.

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