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С 1 октября в России подорожают все комплектации Chevrolet NIVA

Техника

Кроссовер в базовой комплектации можно будет приобрести за 628 тыс. рублей

Самара, 28 сентября 2018, 09:21 — REGNUM  Компания «GM-Автоваз» объявила о том, что с 1 октября 2018 года цены всех вариантов комплектаций кроссовера Chevrolet NIVA вырастут на 5 тыс. рублей. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба компании.

В пресс-релизе сообщается, что причиной повышения цен стало удорожание комплектующих и внешние факторы. Теперь стать обладателем Chevrolet NIVA в базовой комплектации L можно за 628 тыс. рублей. Топовая версия LE+ обойдётся покупателям в 775,5 тыс. рублей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в России подорожали почти все автомобили японской компании Mitsubishi. Цены выросли на 10−30 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

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