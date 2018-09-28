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Завершено создание кресла для космонавта корабля «Федерация»

Техника

Прототип был разработан по заказу ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия»

Москва, 28 сентября 2018, 09:20 — REGNUM  Конструкторы научно-производственного объединения (НПО) «Звезда» им. академика Г. И. Северина завершили создание прототипа кресла для нового российского космического корабля «Федерация». Об этом сообщили в госкорпорации Роскосмос.

Отмечается, что прототип кресла космонавта пилотируемого транспортного корабля «Федерация» был разработан по заказу ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Изделие получило название «Чегет» в честь одной из кавказских гор.

Напомним, кресло «Казбек» космонавта космического корабля «Союз» в свое время также было названо в честь кавказской горы.

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Роскосмос
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