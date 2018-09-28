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Аналитики дали прогноз по росту цен на автомобили до конца 2018 года

Техника

К концу 2018 года они могут вырасти ещё на 2-3%

Аналитики дали прогноз по росту цен на автомобили до конца 2018 года
The Tire Zoo
Игрушечные автомобили

Москва, 28 сентября 2018, 07:45 — REGNUM  К концу 2018 года цены на автомобили в России могут вырасти примерно на 10%. С таким заявлением выступил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков 27 сентября на «Радио Автодор».

Он отметил, что цены заметно растут весной и осенью и напомнил, что цена новых машин с начала 2018 года уже увеличилась на 6−7%. Согласно его прогнозу, к концу 2018 года они вырастут ещё на 2−3%.

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Целиков напомнил, что аналитики ожидали большего роста цен из-за падения курса рубля, но он восстановился. Благодаря этому автопроизводители не стали резко повышать цены.

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