СМИ: Новейший истребитель США F-35B впервые применен в бою

Кабул, , 23:34 — REGNUM ВВС США впервые использовали в боевых условиях свой новейший истребитель пятого поколения F-35B, сообщает 27 сентября телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне.

Телеканал утверждает, что при помощи самого дорогого в истории авиастроения самолета в Афганистане был нанесен удар по позициям боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации CNN, истребитель поднялся в воздух с палубы десантного корабля USS Essex. О результатах удара пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, многоцелевые истребители пятого поколения F-35 Lightning выпускаются с 2001 года корпорацией Lockheed Martin. Боевые машины модификации F-35B являются самолетами вертикального взлета и посадки. Главным достоинством многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 разработчик считает их малозаметность для радаров противника.

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