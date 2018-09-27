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СМИ: Новейший истребитель США F-35B впервые применен в бою

Техника

Самый дорогой в истории авиастроения самолет атаковал в Афганистане одну из вооруженных группировок

СМИ: Новейший истребитель США F-35B впервые применен в бою
Andrew Kalat
F-35B ВВС США

Кабул, 27 сентября 2018, 23:34 — REGNUM  ВВС США впервые использовали в боевых условиях свой новейший истребитель пятого поколения F-35B, сообщает 27 сентября телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне.

Телеканал утверждает, что при помощи самого дорогого в истории авиастроения самолета в Афганистане был нанесен удар по позициям боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации CNN, истребитель поднялся в воздух с палубы десантного корабля USS Essex. О результатах удара пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, многоцелевые истребители пятого поколения F-35 Lightning выпускаются с 2001 года корпорацией Lockheed Martin. Боевые машины модификации F-35B являются самолетами вертикального взлета и посадки. Главным достоинством многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 разработчик считает их малозаметность для радаров противника.

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Военно-воздушные силы
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