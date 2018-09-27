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Угодить всем: феминизм добрался до Assassins Creed?

Техника

Во всех последующих играх серии введут женщину-протагониста

Угодить всем: феминизм добрался до Assassins Creed?
Иллюстрация: Assassinscreed.ubisoft.com
Assassins Creed Odyssey

Оттава, 27 сентября 2018, 19:42 — REGNUM  Assassins Creed Odyssey выходит 5 ноября на различных игровых платформах. Игра станет первой в серии, где уже на старте можно будет выбрать между главным героем мужчиной и женщиной. Разработчики решили ввести этот игровой опыт во все свои будущие проекты и позволить игрокам исследовать мир от лица женского персонажа. Об этом сообщил продюсер проекта Скотт Филипс, сегодня, 27 сентября.

Впервые поиграть за ассасина-женщину можно было в Assassins Creed Syndicate. Главными героями — близнецами Джейкобом и Иви Фрай можно было управлять поочерёдно в определённые игровые моменты. В Assassins Creed Odyssey эту идею решили развить и вывести на новый уровень. Отныне игрок прямо на старте своего прохождения будет выбирать между игровыми персонажами — Кассандрой и Алексиосом. По заявлению разработчиков, именно прохождение за женского персонажа будет каноничным.

Скотт Филипс, продюсер проекта, заявил, что использование в играх серии только мужского персонажа сильно ограничивает приток новых игроков. Компания же хочет, чтобы к игре присоединилось так много пользователей, как это возможно. Поэтому во всех следующих играх серии сохранится возможность выбора пола главного героя. Идея создания женских главных героев в серии Assassins Creed была тепло принята игровым сообществом. В свою очередь, некоторые пользователи боятся, что введение женских героев может убить историческую достоверность игры и сам «дух серии».

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