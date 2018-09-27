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Российский миномётный «Тигр» показан на выставке вооружений в Баку

Техника

На бронеавтомобиль установлен 120-мм миномет, заряжать и наводить который можно не выходя из кабины

Баку, 27 сентября 2018, 18:31 — REGNUM  На проходящей в Баку 3-й международной выставке вооружений ADEX 2018 российская компания «ВПК» («Военно-промышленная компания») представила самоходный 120-мм миномет на базе бронеавтомобиля «Тигр».

Бронеавтомобиль «Тигр» вооружен 120-мм минометом 2С12 «Сани» с дальностью стрельбы до 7100 м. В боевое положение миномет переводится за три минуты и может вести огонь осколочно-фугасными, дымовыми, осветительными и зажигательными боеприпасами с темпом 10 прицельных выстрелов в минуту. В боекомплекте самоходного миномета — 56 мин.

Экипаж из четырех человек может заряжать и наводить миномет не покидая бронированную кабину. Из боевого положения в положении заряжания и обратно ствол миномета переводится также автоматически. На усмотрение экипажа заряжание миномета может производиться и вручную. Кроме того, миномет можно снять с бронемашины и использовать традиционным способом.

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Военно-промышленный комплекс
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