Из грязи в князи и обратно: научно-фантастическую игру Wildstar закрывают

Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Популярная научно-фантастическая MMORPG (Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра) Wildstar прекратит свою работу 28 ноября. Об этом сообщила компания-разработчик Carbine Studios сегодня, 27 сентября.

Оставшиеся 2 месяца до закрытия игра будет обновляться и работать в стандартном режиме, а все пользователи получат редкие внутриигровые предметы.

Проект Wildstar начал свою работу в 2014 году, его разработкой занималась компания Carbine Studios. Подавляющее большинство разработчиков до этого успело приложить руку к самой успешной MMORPG в мире — WOW (World of Warcraft). Команда Carbine Studios планировала для новой игры взять лучшие элементы у WOW и добавить ряд уникальных деталей.

В результате Wildstar была тепло встречена игроками и получила лестные отзывы критиков, которые особенно отмечали: яркую графику, нестандартное игровое окружение и динамичную боевую систему. Первоначально игра распространялась по ежемесячной подписке (необходимость оплачивать игровое время), но позже перешла на модель Free to Play (бесплатное игровое время с внутриигровым магазином за реальные деньги). С 2015 года у компании начались финансовые проблемы, и в игре произошёл сильный отток игроков.

Carbine Studios объявили, что в связи с финансовой невыгодностью проекта, Wildstar будет закрыта 28 ноября 2018 года, сама студия также будет расформирована. Издатель проекта — компания NCSOFT планирует отдать предпочтение более прибыльным проектам. Разработчики пообещали, что оставшиеся 2 месяца игры станут максимально комфортными для игроков, благодаря редким предметам и усилителям игрового опыта, которые получит каждый игрок.

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