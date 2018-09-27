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Mitsubishi вновь подняла в России цены почти на все модели

Техника

Автомобили подорожали на 10-30 тыс. рублей

Москва, 27 сентября 2018, 15:11 — REGNUM  Японская компания Mitsubishi в очередной раз подняла цены почти на все модели, представленные в России. Об этом 26 сентября сообщило агентство «Автостат».

Аналитики отмечают, что машины этой японской компании подорожали на 10−30 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации. При этом цены двух кроссоверов: ASX и Pajero Sport меняются уже второй раз за сентябрь 2018 года.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что кроссовер Mitsubishi Outlander в сентябре 2018 года установил рекорд по продажам в кредит. Согласно данным банка «МС Банк Рус» в России по кредитной схеме был продан 20-тысячный экземпляр этой модели.

Читайте ранее в этом сюжете: Mitsubishi Outlander установил в России рекорд по продажам в кредит

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