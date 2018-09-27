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К 2025 году Audi выпустит 12 моделей электрокаров

Техника

На предстоящем автосалоне в Лос-Анджелесе компания представит модель E-tron GT

Москва, 27 сентября 2018, 14:50 — REGNUM  Компания Audi до 2025 года намерена выпустить на рынок 12 чистых электрокаров, при этом к данному сроку около трети её продаж будут составлять электрифицированные машины текущего модельного ряда. Об этом 27 сентября сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что линейку электрических кроссоверов пополнят модели Audi E-tron и Audi E-tron Sportback. Первую модель на базе шасси e-platform производитель из Ингольштадта представит в конце 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе, это будет Audi E-tron GT.

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Напомним, модель E-tron компания Audi представила 18 сентября 2018 года на специальном мероприятии, которое прошло в Сан-Франциско (штат Калифорния, США). На рынок США данный автомобиль должен поступить в 2019 году.

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