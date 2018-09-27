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GM и SAIC показали фото салона бюджетного кроссовера Baojun

Техника

Автомобиль поучит цифровую приборную панель

Пекин, 27 сентября 2018, 13:10 — REGNUM  General Motors и китайский концерн SAIC выложили в сеть фотографии интерьера бюджетного кроссовера, который будет выпускаться под маркой Baojun. Снимки были опубликованы 27 сентября на портале NJCar.

https://twitter.com/NJCARRU/status/1045225052638130176

Фото дают понять, что автомобиль поучит цифровую приборную панель, салон будет выполнен в двухцветном варианте, а над окошками подачи воздуха будет установлен экран мультимедиа-системы с функцией тачскрин‍.

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Напомним, ранее в сеть попали фотографии данного кроссовера GM и SAIC. Автомобиль будет построен на платформе Baojun 530, известен его заводской индекс — CN210S.

Читайте ранее в этом сюжете: В сеть попали новые фото кроссовера Baojun 530 от GM и SAIC

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