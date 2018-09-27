Кроссовер FAW Bestune T77 поступит на рынок в октябре 2018 года

Пекин, , 12:59 — REGNUM Китайская компания FAW назвала дату продаж нового кроссовер Bestune T77, автомобиль поступит на рынок 17 октября 2018 года. Об этом 27 сентября сообщил портал NJCar.

https://twitter.com/NJCARRU/status/1045157854070468608

На машину будет устанавливаться мотор, рабочий объём которого составит 1,2 л, его мощность будет равна 143 л. с. Покупатель сможет выбрать механическую КП на 5 передач или 7-позиционного «робота».

Bestune T77 будет поставляться только в переднеприводном варианте. Ожидается, что стоимость машины составит 130 тыс. юаней (1 млн 243 тыс. рублей по текущему курсу).

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года FAW начал продавать в Китае новое поколение кроссовера Haima S5. Этот автомобиль впервые был показан на автосалоне в Пекине в апреле 2018 года.

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