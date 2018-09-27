Первый белый седан Aurus Senat отправился в Италию

Москва, , 12:44 — REGNUM Компания Aurus отправила в ЕС первый седан проекта «Кортеж», данный экземпляр Senat ушел в Италию. Об этом 27 сентября сообщила страница Aurus Motors соцсети «Вконтакте».

Отмечается, что автомобиль был отправлен в разобранном виде, почему именно так — не уточняется. О был установлен на специальной паллете. До места назначения машину будет транспортировать грузовик.

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Напомним, 24 сентября группа Aurus Motors опубликовала фотографию белого седана Aurus. Фотошпионы поймали автомобиль на одной из российских дорог.

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