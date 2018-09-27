Концепт-кар Skoda Vision RS будет оборудован гибридным двигателем

Млада-Болеслав, Чехия, , 11:25 — REGNUM Skoda раскрыла информацию о двигателе концепт-кара Vision RS. Оказалось, что силовая установка автомобиля будет гибридной. Об этом 27 сентября сообщил портал Cars UK.

https://twitter.com/CarsUK/status/1045220766160244736

Рабочий объём бензинового мотора составит 1,5 л, его мощность будет равна 150 л.с. Мощность электродвигателя составит 102 л. с. Суммарная мощность силовой установки составит 245 л. с., это позволит автомобилю разгоняться до «сотни» за 7,1 сек. Значение показателя максимальной скорости Vision RS будет равно 209 км/ч.

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Напомним, концепт-кар Vision RS чешский автопроизводитель намерен представить на предстоящем Парижском автосалоне. Мотор-шоу пройдёт в период с 4 по 14 октября 2018 года.

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