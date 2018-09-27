Самый быстрый в мире сарай улучшил рекорд скорости

Лланелли, Великобритания, , 11:10 — REGNUM Самый быстрый в мире сарай на колёсах, построенный жителем Великобритании, смог установить очередной рекорд скорости. Об этом 26 сентября сообщил портал Deadspin.

https://twitter.com/Deadspin/status/1045136775369379840

Детище Кевина Никса смогло разогнаться на одном из пляжей Уэльса до скорости 163,34 км/ч. Таким образом, конструктор смог улучшить его предыдущий рекорд (который был поставлен в мае 2018 года) на 0,73 км/ч.

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Напомним, транспортное средство построено на базе Volkswagen Passat. Кевин Никс постоянно занимается модернизацией своего «сараемобиля», недавно он заменил старый двигаль на турбированный мотор от Audi RS4 мощность которого равна 450 л.с.

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