Ростовчанин изобрёл уникальный слуховой аппарат

Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM Студент Донского государственного технического университета изобрёл уникальный слуховой аппарат, предназначенный для людей, полностью лишённых слуха. Проект тактильного слухового аппарата успешно прошла первые испытания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Автор разработки — студент-третьекурсник Илья Коренц. Его проект позволит инвалиду по слуху различать звуки без хирургического вмешательства.

«В нашем аппарате реализован специальный алгоритм, который позволяет передавать все характеристики звука без искажений, преобразуя звуковую информацию в тактильные ощущения. Таким образом, даже люди, которые совсем лишены слуха, смогут чувствовать и анализировать окружающие звуки через кожу, а также определять их источники. К примеру, различать, когда открылась форточка, когда прозвенел звонок», — уточнил автор проекта.

Ориентировочная стоимость аппарата не превысит 10 тыс. рублей.

В настоящее время в Ростовской области проживает около 370 тыс. инвалидов, из них около 4 тыс. человек — инвалиды по слуху.