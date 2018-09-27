Четверг, 27 Сентября 2018 года
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В сеть попали фото пикапов на базе LADA Granta FL

Техника

На снимках запечатлены две наполовину собранные машины

В сеть попали фото пикапов на базе LADA Granta FL
Иллюстрация: Скриншот страницы vk.comladavestaclubw=wall
Фото пикап на базе LADA Granta FL

Самара, 27 сентября 2018, 10:37 — REGNUM  Фотошпионам удалось снять пикапы, построенные на базе модели LADA Granta FL. Фотографии были выложены 26 сентября в паблике Lada Granta FL клуб социальной сети «Вконтакте».

На снимках запечатлены две наполовину собранные машины, стоящие у одного из цехов завода. Судя по их кузовам, «АвтоВАЗ» намерен в ближайшее время анонсировать выпуск пикапов или «каблучков» на базе Granta FL.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что с 1 октября 2018 года «АвтоВАЗ» поднимет цены на модели LADA Largus и LADA Vesta на 1 тыс. рублей. Таким образом, стоимость базовых версий автомобилей составит 564,9 тыс. рублей и 594,9 тыс. рублей соответственно.

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