Четверг, 27 Сентября 2018 года
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Facebook раскрыла подробности своей VR-системы Oculus Quest

Техника

Устройство поступит в продажу весной 2019 года

Facebook раскрыла подробности своей VR-системы Oculus Quest
Иллюстрация:  spiegel.de
Facebook

Вашингтон, 27 сентября 2018, 09:33 — REGNUM  Американская компания Facebook представила шлем виртуальной реальности Oculus Quest, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что система позволит смотреть в любом направлении виртуального пространства и передвигаться в нем «так же, как в материальном мире».

Устройство поступит в продажу весной 2019 года, его цена составит $399 (примерно 26 тыс. рублей). На начальном этапе будет доступно более 50 игр, позже их число увеличится.

Как сообщало ИА REGNUM, людям со слабым зрением или вовсе незрячим теперь поможет легче сориентироваться в пространстве новая разработка инженеров компании Microsoft — трость Canetroller. Устройство может сканировать пространство и отправлять человеку обратную связь.

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