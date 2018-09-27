Компания Haval выпустила на рынок новый кроссовер F5

Пекин, , 09:20 — REGNUM В Китае начали продавать кроссовер Haval F5, стать обладателем автомобиля в базовой комплектации можно за 100 тыс. юаней (980 тыс. рублей по текущему курсу). Об этом 27 сентября сообщил портал Сhinamobil.

Автомобиль поставляется лишь с одним вариантом бензинового мотора, его объём равен 1,5 л, а мощность — 169 л.с. В паре к нему идёт роботизированная КП с двойным сцеплением на семь передач.

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Напомним, колёсная база модели равна 2680 мм, по этому показателю машина близка к другим кроссовера Haval: H5 и H6. Ожидается, что в России производить этот автомобиль будет завод Haval, расположенный в Тульской области.

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