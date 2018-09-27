Дилеры Geely начали продавать в России обновлённый седан Emgrand 7

Москва, , 09:10 — REGNUM Российские дилеры компании Geely начали продавать новую версию седана Emgrand 7, которая получила 1,8-литровый мотор мощностью 133 л.с. Об этом 27 сентября сообщило агентство «Автостат».

Данный мотор позволяет Geely Emgrand 7 разгоняться до скорости 185 км/ч. Вариант автомобиля в комплектации «Комфорт» обойдётся покупателям в 879 тыс. 990 рублей, стоимость комплектации «Люкс» составляет 969 тыс. 990 рублей.

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Напомним, о дате выхода на рынок обновленного Emgrand 7 компания Geely сообщила 17 сентября 2018 года. Автомобиль был представлен в рамках Московского автосалона, который прошёл в период с 29 августа по 9 сентября 2018 года.

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