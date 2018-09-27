Hyundai опубликовала фотографии «заряженного» i30 Fastback N

Сеул, , 08:46 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai выложил в сеть фотографии нового фастбека i30 Fastback N. Снимки были опубликованы 26 сентября на портале Motor1.

https://twitter.com/Motor1com/status/1045040350442795008

Новая машина Hyundai будет оборудована турбированным бензиновым двигателем, мощность которого будет равна 250 л.с. или 275 л. с. в зависимости от модификации. В паре к этому мотору будет идти механическая КП на шесть передач.

Согласно заявлениям компании, автомобиль будет разгоняться до 100 км/ч за 6,1 сек, а его максимальная скорость будет равна 250 км/ч.

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Напомним, Hyundai i30 Fastback N представляет собой «заряженную версию» компактной модели i30. В основе машины лежит та же платформа, на базе которой построен Kia Ceed.

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