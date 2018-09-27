Maserati выпустил спецверсию седана Ghibli под названием «бунтарь»

Модена, Италия, , 07:31 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Maserati выпустил специальную версию седана Ghibli. Автомобиль получил название Ribelle, что переводится как «бунтарь» или «повстанец». Об этом 24 сентября сообщил портал Maserati Cars News‏.

https://twitter.com/MaseratiNews/status/1045020074065551360

Компания намерена выпустить всего 200 экземпляров этого авто. Автомобиль будет отличаться от стандартного Ghibli отделкой салона, которая будет выполнена в двухцветном варианте, специальными спортивными сиденьями, 19-дюймовыми колесами, красными тормозными суппортами и другими элементами.

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Напомним, Maserati Ghibli — это автомобиль класса люкс, топовая версия которого может быть оборудована 3-литровым двигателем V6 мощностью 430 л. с.

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