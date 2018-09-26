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Режим «Королевская битва» добрался до игры DOOM-2

Техника

Энтузиасты ввели самый популярный режим 2018 года в DOOM-2

Режим «Королевская битва» добрался до игры DOOM-2
Lars Plougmann
Ребёнок за компьютером

Стокгольм, 26 сентября 2018, 22:14 — REGNUM  Игра DOOM-2, вышедшая в 1994 году, не отстаёт от моды. Компания Retrodex Gaming ввела в игру популярный режим Battle Royale («Королевская битва» — массовая многопользовательская онлайн-игра). Об этом сообщила сегодня, 26 сентября компания-разработчик Stunlock Studios.

Сейчас «Королевская битва» поддерживает до 64 игроков в одной игровой партии и содержит в себе все известные особенности этого режима. Ожидается, что при успешной работе, разработчики модифицированной компьютерной игры продолжат вносить новые изменения.

2018 год уже оказался весьма успешным для Battle Royale-игр. Пользователи особенно положительно отмечали специальный режим, где игроки сражаются за жизнь на постоянно сужающейся территории. Самыми популярными проектами в жанре стали PUBG (многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы, разрабатываемая и издаваемая студией PUBG Corporatio) и Fortnite (игра в жанре симулятора выживания с открытым миром, разработанная совместно компанией из США Epic Games и польской People Can Fly). В результате из-за активного внимания пользователей и их положительных оценок режим Battle Royale стал появляться и во множестве игр.

Со временем он добрался и до DOOM-2, которая вышла в далёком 1994 году. Правда, это далеко не первая модификация культовой игры, которую осуществляют фанаты. DOOM-2 до сих пор остаётся актуальной игрой — активные игроки не перестают добавлять в неё всё новые возможности. Данная версия режима — открытый бета-тест, над производительностью которого команда Retrodex Gaming обещает продолжить работать.

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Компьютерные игры
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