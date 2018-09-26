Линия «Камаза» по стыковке двигателей и коробок передач заработала на 100%

Набережные Челны, Татария, , 15:37 — REGNUM Запущенная в прошлом году в тестовом режиме линия «КАМАЗа» по стыковке двигателя с коробкой передач заработала на полную мощность, сообщает 26 сентября пресс-служба предприятия.

«Сейчас новая линия загружена на 100 процентов, работает чётко, как часы. Мы начали стыковать на этой линии всю номенклатуру, которая производится на «КАМАЗе», — сообщил заместитель начальника цеха сборки двигателя и силового агрегата Р6 по технической части Виктор Каур.

По его словам, вместе с конвейером запущена линия мойки, окраски и доукомплектовки. Таким образом, замены оборудования на заводе двигателей практически полностью завершён. На следующем этапе на предприятии планируют настроить работу логистического центра.

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Первые силовые агрегаты для новейшего поколения тягачей будут собраны уже в сентябре-октябре этого года. В ближайших планах предприятия — ежемесячный выпуск по 50 двигателей Р6. До 2018 года завод планирует укомплектовать ими 200 автомобилей.

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