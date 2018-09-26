Первые полеты на лайнере МС-21 выполнили летчики-испытатели EASA

Москва, , 13:28 — REGNUM Двое летчиков-испытателей и инженер-испытатель Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) прошли обучение, получили допуск и выполнили полеты на среднемагистральном лайнере МС-21−300. Об этом сообщает 26 сентября пресс-служба российской авиастроительной корпорации «Иркут».

В пресс-службе уточнили, что специалисты EASA на первом этапе обучения изучили конструкцию и руководство по лётной эксплуатации нового российского пассажирского авиалайнера.

«В рамках второго этапа обучения, проводившегося на тренажерах и стендах, были отработаны основные полетные режимы», — сообщили в корпорации.

Отмечается, что на третьем этапе европейские летчики-испытатели выполнили серию полетов на самолете, в ходе которых она ознакомились с основными летными характеристиками машины.

«По результатам обучения специалисты EASA получили допуск к полетам по программе сертификационных испытаний самолета», — добавили в корпорации «Иркут».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября был завершен очередной этап прочностных испытаний перспективного авиалайнера МС-21−300СИ, в ходе которого была проверена прочность крыла на основной расчетный случай маневра с максимальной вертикальной перегрузкой. Такой маневр лайнер может совершить при необходимости резко набрать высоту.

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