АвтоВАЗ с 1 октября повышает цены на две модели LADA

Москва, 26 сентября 2018, 13:09 — REGNUM АвтоВАЗ анонсировал повышение цены на две модели LADA с 1 октября, сообщают 26 сентября «Ведомости».
Речь идет об автомобилях LADA Vesta и LADA Largus, розничные цены на них увеличатся на 10 тыс. рублей. Подорожают автомобили во всех кузовах, модификациях и комплектациях обоих семейств.
Так, в базовой комплектации цена седана Vesta увеличится до 594,9 тыс. рублей, универсала Largus — до 564,9 тыс. рублей. Причины планируемого повышения цен не называются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее АвтоВАЗ поднял цены на некоторые комплектации отечественного внедорожника LADA 4×4, автомобиль стал дороже на 7−14 тыс. рублей.
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