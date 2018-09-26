Арктические рубежи России закрывает не только БРК «Бастион»

Москва, , 12:49 — REGNUM Появление «Бастионов» в составе тактической группы Северного флота на острове Котельный является лишь частью мероприятий по укреплению военного контроля России над своими арктическими рубежами, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее представитель Северного флота Вадим Серга сообщил, что береговой ракетный комплекс «Бастион» впервые применен в ходе тактических учений в Арктике. БРК «Бастион» успешно поразил мишень на расстоянии более 60 км сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс».

Планы размещения береговых ракетных комплексов «Бастион» в Арктике Минобороны России никогда не скрывало. Об этом неоднократно сообщали представители командования Северного флота.

Ранее здесь несли боевое дежурство береговые ракетные комплексы «Рубеж» с более скромными тактико-техническими характеристиками. «Бастионы», в отличие от них, оперируют сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Оникс», уничтожить которые гарантированно нынешние корабельные системы ПВО не могут.

Дальность поражения целей ракетой «Бастиона» — до 300 км. Кроме того, она защищена от радиоэлектронного подавления и способна взаимодействовать с другими ракетами, направленными на ту же цель, самостоятельно выбирая план групповой атаки.

Кроме «Бастионов», арктические рубежи закрываются и другими мерами. Напомним, в составе Северного флота не так давно была сформирована новая армия ВВС и ПВО, расширяющая операционную зону Северного флота, которая раньше сосредотачивалась в западной части Арктического региона, ограничиваясь восточным побережьем полуострова Таймыр.

Читайте также: Ракетный комплекс «Бастион» выполнил стрельбы в Арктике — видео