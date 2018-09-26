Производство «люксовых» фотоаппаратов «Зенит» запустят в Подмосковье

Красногорск, , 12:21 — REGNUM На мощностях Красногорского завода имени С.А. Зверева при участии немецкого производителя фототехники Leica будет выпущено несколько сотен уникальных фотоаппаратов «Зенит». Об этом РИА Новости сообщил представитель российского предприятия, входящего в холдинг «Швабе».

Отмечается, что фотокамеры «Зенит М» будут представлены в новом исполнении и получат новое название. По словам источника агентства, изначально была достигнута договоренность о производстве 500 штук номерных камер и объективов «Зенитар 1,0/35». Цена камер ограниченной серии будет достигать €5—6 тыс., аппараты выпустят в оригинальном дизайне и эксклюзивной упаковке с индивидуальным номером. В дальнейшем участники проекта проанализируют опыт продаж и решат, какую камеру выпустить второй.

«Возможно, это будет зеркальная камера, а возможно, более совершенная дальномерная», — уточнил представитель завода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущие производители японских фотоаппаратов Canon и Nikon заявили, что «переключат» производство с однообъективных зеркальных камер на беззеркальные, более легкие и простые в использовании.

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