Уралвагонзавод представил инженерный «танк-спасатель» на выставке ADEX-2018

Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:20 — REGNUM Инженерная машина разграждения ИМР-3М «Уралвагонзавода» была представлена участникам международной выставки вооружений и военной техники ADEX-2018, которая проходит в Баку с 25 по 27 сентября, сообщает пресс-служба предприятия.

«Проложить проход через бурелом или каменную гряду, снять минные заграждения или выполнить работу в зоне радиоактивного заражения. Все это под силу уникальной инженерной машине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ИМР-3М не многим отличается от героя Чернобыльской катастрофы, однако она построена на новой платформе от танка Т-90. Такой выбор обусловлен унификацией техники бронетанковых подразделений российской армии.

50-тонный исполин несет на себе универсальный бульдозерный отвал, телескопическую стрелу с манипулятором на электрогидравлическом дистанционном управлении. Ее максимальный вылет 8 метров, грузоподъемность 2 тонны. Еще один рабочий инструмент — ковш вместимостью 0,35 кубометра. На машине возможна установка ножевых колейных минных тралов КМТ-Р3 с электромагнитной приставкой. В качестве дополнительного вооружения на машине монтируется 12,7-мм пулемет НСВТ и термодымовая аппаратура для постановки дымзавес.

По своим ходовым качествам «танк-спасатель» способен передвигаться со скоростью в 60 км/ч, форсировать без специальной подготовки броды глубиной до 1,2 метра, а система подводного вождения позволяет с предварительной подготовкой проходить водные препятствия глубиной до 5 метров по дну. В лесных и каменистых завалах ИМР-3М проделывает проходы со скоростью в среднем 300 — 400 метров в час, в минных полях — 5−12 км/ч. В сугробе высотой 120 см прокладывает путь со скоростью 15 км/ч. При землеройных работах у третьего поколения в арсенале: рытье котлованов, засыпка рвов, которая развивает мощность «выкапывания» до 250 кубов грунта в час, а «закапывания» — до 360 кубов в час.

На предприятии подчеркнули, что ИМР-3М в настоящее время считается одной из наиболее перспективных и совершенных инженерных машин разграждения в мире.

Читайте также: «Уралвагонзавод» показал кадры с военных учений в Алжире