Samsung намерен раздавать свои флагманские смартфоны в лизинг

Москва, , 12:05 — REGNUM В России появится новый сервис для потребителей — с октября флагманские смартфоны Samsung можно будет приобрести на условиях лизинга. Об этом пишут 26 сентября «Ведомости».

Представитель южнокорейского производителя электроники сообщила изданию, что Samsung введением новой услуги надеется привлечь новых покупателей флагманских смартфонов и облегчить пользователям обмен устаревающих устройств на новые.

Отмечается, что владелец взятого в лизинг аппарата будет каждый месяц платить за него и получит возможность обменять его на новое устройство через 12 месяцев или полгода. В последнем случае, а также в случае отказа от лизинга покупатель обязан будет уплатить компенсацию в 3,9 тыс. рублей.

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Согласно условиям программы, в лизинг пока можно будет взять флагманские смартфоны производителя (Galaxy S9 и S9+, Note9).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября было объявлено, что Samsung Electronics испытывает трудности с увеличением прибыли, так как производитель вынужден снижать наценку на произведённые товары, чтобы конкурировать с более дешевыми китайскими смартфонами и планшетами.

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