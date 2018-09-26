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Китайскую космическую лабораторию «Тяньгун-2» выведут с орбиты в 2019 году

Техника

Соответствующее решение принял совет по управлению эксплуатацией космического объекта

Пекин, 26 сентября 2018, 09:11 — REGNUM  Китайское национальное космическое управление планирует после июля 2019 года вывести с орбиты и прекратить эксплуатацию космической лаборатории «Тяньгун-2». Об этом пишет газета «Жэньминь жибао».

Отмечается, что соответствующее решение принял совет по управлению эксплуатацией космического объекта.

«По состоянию на 25 сентября лаборатория «Тяньгун-2» провела на орбите 738 дней, она продолжает работу в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля газета «Жэньминь жибао» сообщила, что китайским ученым удалось обеспечить функционирование в космосе холодных атомных часов, которые за время нахождения на борту космической лаборатории «Тяньгун-2» потеряли в точности в эквиваленте 1 секунду за 30 млн лет.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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