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Поражение морских целей управляемыми ракетами Х-35У. Видео Минобороны РФ

Техника

Видеоролик демонстрирует применение авиационных противокорабельных ракет Х-35У по кораблям-мишеням

Москва, 25 сентября 2018, 21:38 — REGNUM  Минобороны России обнародовало видеоролик, снятый в ходе учений Тихоокеанского флота, демонстрирующий поражение кораблей-мишеней новейшими авиационными управляемыми противокорабельными ракетами Х-35У.

Видеозапись была опубликована 25 сентября на YouTube-канале российского военного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе военных учений Тихоокеанского флота истребители-бомбардировщики Су-34 выполнили пуски ракет Х-35У по надводным мишеням, имитирующим группу надводных кораблей противника. Уточнялось, что российские военные летчики выполнили восемь ракетных пусков как одиночно, так и залпом.

Справка ИА REGNUM : Российская управляемая противокорабельная ракета Х-35У позволяет поражать надводные корабли противника с расстояния свыше 250 километров, без входа самолета-носителя в зону действия ПВО. По информации разработчиков, одной ракеты Х-35У достаточно для уничтожения надводной цели типа корвет или малый противолодочный корабль водоизмещением до 1600 тонн.

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Военно-морской флот
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