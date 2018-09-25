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В США начали разработку универсальных авиабомб регулируемой мощности

Техника

Результатом работ должно стать создание боеприпаса, способного в зависимости от обстановки уничтожить точечную цель или нанести ущерб целому району

Вашингтон, 25 сентября 2018, 21:00 — REGNUM  Состоящие на вооружении ВВС США авиабомбы не соответствуют специфике локальных конфликтов, поэтому, по мнению Пентагона, требуется создать боеприпасы нового поколения.

Исходя из этих соображений, в США приняли решение разработать «умные» авиабомбы, обладающие способностью регулировать мощность взрыва в зависимости от обстановки, сообщает 25 сентября портал breakingdefense.com.

Представители Исследовательской лаборатории ВВС США заявляют, что создание таких боеприпасов обеспечит минимизацию жертв среди мирного населения, особенно в городских условиях.

По словам директора подразделения боеприпасов Исследовательской лаборатории ВВС США Гэрри Хаасе, сейчас осуществляется разработка авиационных боеприпасов весом 907 и 113 кг с регулируемой мощностью взрыва. Целью работ является создание единого боеприпаса, позволяющего выполнять различные боевые задачи, используя единый тип авиабомб.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые ВВС США и разработчики авиационных бомб заявили об отставании технических характеристик авиационных боеприпасов от современных средств их доставки, типа бомбардировщиков В-2 и В-21.

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Военно-воздушные силы
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