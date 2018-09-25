СМИ: начались ходовые испытания атомного ракетного крейсера «Казань»

Северодвинск, Мурманская область, , 19:41 — REGNUM Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» («Севмаш») вывело в море на заводские ходовые испытания атомную подводную лодку «Казань» проекта 08851, сообщает 25 сентября интернет-портал bmpd со ссылкой на неназванные источники на предприятии «Севмаш».

По информации источника, новый атомный ракетный крейсер был выведен в море из Северодвинска еще 24 сентября, при этом о начале испытаний пресс-служба объединения «Севмаш» не сообщала.

Напомним, атомный подводный ракетный крейсер «Казань» был спущен на воду в апреле 2017 года.

Новая подлодка спроектирована как многоцелевая, с большим количеством комплексов вооружения. По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, по этой причине срок сдачи субмарины увеличен, так как для испытаний вооружения может не хватить даже двух навигаций.

Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» является первой серийной субмариной проекта 08851 или «Ясень-М». На разных стадиях постройки сейчас находятся еще пять аналогичных подлодок «Архангельск», «Новосибирск», «Красноярск», «Пермь» и «Ульяновск».

Субмарины водоизмещением 13,8 тыс. тонн способны развивать скорость до 31 узла и погружаться на глубину до 600 метров. По некоторым данным, показатели бесшумности подлодок проекта 08851 превосходят характеристики самой малозаметной субмарины ВМС США «Си Вулф». Вооружение подлодок проекта 08851 состоит из десяти 533-мм торпедных аппаратов с самонаводящимися боеприпасами, а также крылатых ракет «Оникс» или «Калибр».

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