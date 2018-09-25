СМИ: Азербайджан рассматривает вопрос военно-морских закупок у Франции

Баку, , 18:46 — REGNUM На стартовавшей в Азербайджане выставке ADEX-2018 французская кораблестроительная компания Naval Group представила свой проект патрульного корабля морской зоны Offshore Patrol Vessel (OPV) 90, позиционируя его как корабль для каспийских ВМС Азербайджана, сообщает 25 сентября издание Naval Today.

По данным азербайджанских СМИ, официальный Баку уже ведет переговоры с компаниями французского военно-промышленного комплекса по вопросу закупок военно-морской техники и вооружения. Ряд СМИ утверждает, что Азербайджан хотел бы закупить корабли, ракетные комплексы и противоминные морские системы.

Исходя из этого, компания Naval Group предлагает Азербайджану приобрести патрульные корабли проекта OPV90, так как они соответствуют именно таким задачам.

Кроме того, при помощи таких кораблей азербайджанские ВМС «смогут решить ряд задач как гражданского, так и военного характера», включая контроль морской зоны, поисково-спасательные мероприятия и охрану морских ресурсов.

Стоит отметить, что на вооружении ВМС Франции с 2012 года стоит морской патрульный корабль прибрежной зоны L'Adroit класса OPV 90.

Корабль 80-метровой длины оснащен вертолетной площадкой и рампой для двух скоростных лодок. Вооружен 76-мм артиллерийской установкой Super Rapid и способен развивать скорость до 25 узлов.

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