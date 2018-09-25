Российские танки Т-72Б3 получат комплексы активной защиты «Арена»

Москва, , 17:01 — REGNUM Основные боевые танки российской армии Т-72Б3 будут оснащаться комплексами активной защиты (КАЗ) «Арена». Об этом свидетельствует размещение 25 сентября на сайте госзакупок заявки Уральского КБ транспортного машиностроения на обслуживание опытно-конструкторской работы под шифром «Совершенствование-А».

Упоминание этого шифра говорит о работах по оснащению танков Т-72Б3 КАЗ «Арена». Стоит отметить, что КАЗ «Арена» может устанавливаться на все образцы танков семейства Т-72, включая Т-80 и Т-90. Новейшие танки Т-14 планируется оснастить комплексами активной защиты «Афганит», тактико-технические характеристики которых не публикуются в открытых источниках.

Согласно условиям заявки, подрядчик должен поставить Уральскому КБ все нужные комплектующие с выполнением полного производственного цикла от металлообработки до покраски.

Напомним, комплекс активной защиты «Арена» уничтожает угрожающие боевой машине кумулятивные гранаты и противотанковые ракеты. КАЗ «Арена» состоит из радара, вычислительной системы и боеприпасов, активизация которых разрушает угрожающий танку снаряд.

Стоит отметить, что ранее командующий сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков сообщал о модернизации КАЗ «Арена» с учетом сирийского боевого опыта. В частности, упоминались изменения в расположении поражающих блоков на башне танка. В ходе боевых действий в Сирии КАЗ «Арена» показала высокие результаты в противодействии ракетам американских ПТРК TOW.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе боевых действий в Сирии российская армия испытала несколько десятков единиц новой боевой техники, а также многочисленные системы и комплексы, предназначенные для ее модернизации.

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