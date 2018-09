Telltale Games закрывается: фанаты не готовы сдаваться

Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Студия Telltale Games The Walking Dead и The Wolf Among Us официально объявила о своём закрытии. Лидеры компании признались, что ожидаемые игроками «The Wolf Among Us 2», «Batman 2», «Game of Thrones 2» и «Stranger Things» для Netflix, не будут выпущены. Telltale в срочном порядке ищет бизнес-партнёров, с помощью которых компания сможет продолжить своё существование. Фанаты уже создали петицию против закрытия студии и планируют запустить краудфандинговую кампанию в поддержку любимых разработчиков.

Компания Telltale Games однажды задала моду на «эпизодические игры». Игроки знакомились с деталями сюжета, как с эпизодами нового сериала. Всё это происходило в фирменном стиле Telltale — в обёртке из яркой cell-shading графики и очень качественной проработки персонажей. Зачастую, играя в продукты компании, игроки отмечали, что у них создавалось впечатление, что они смотрят настоящий фильм. Причём на уровень качественнее всех продуктов современного кинематографа.

Игрой, принёсшей компании славу стала «The Walking Dead» — работа по одноимённому комиксу Роберта Киркмана. К концу декабря 2018 года должен выйти последний эпизод финального сезона игры (уже четвёртого в официальной хронологии серии). Однако уже после выхода первого эпизода компания начала испытывать трудности.

В своём интервью для Variety Ден Коннорс, один из основателей компании, признался, что Telltale находится на грани банкротства. Из всех проектов, восторженно принятых игроками, финансово успешным оказался только первый сезон «The Walking Dead». В срочном порядке из штата были уволены 255 человек. Оставшиеся 25 сотрудников теперь сконцентрированы только на том, чтобы закончить последний сезон «The Walking Dead».

