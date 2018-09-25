Компания Boeing поставит ВВС США вертолеты MH-139

Вашингтон, , 15:54 — REGNUM По информации компании Boeing, ВВС США выбрали ее вертолет MH-139 для замены вертолетов UH-1N Huey, которые служат более сорока лет. Вертолеты MH-139 вместо UH-1N Huey будут использоваться для защиты баз межконтинентальных баллистических ракет США.

Компания должна поставить 84 вертолета MH-139, учебные тренажеры и необходимое вспомогательное оборудование. Контракт также включает эксплуатацию, техническое обслуживание вертолетов. Вся программа оценивается в 2,4 миллиарда долларов США.

По мнению компании, данный вертолет — удачный выбор для ВВС США, это позволит сэкономить до 1 миллиарда долларов на закупке и эксплуатации данных машин в течение всего жизненного цикла.

Вертолет MH-139 сделан на основе вертолета AW139 итальянского концерна Leonardo, который используется более чем 270 правительствами, военными и компаниями по всему миру. Компания Leonardo Helicopters соберет вертолеты на своем заводе в Филадельфии, а Boeing интегрирует военные компоненты в боевые машины на своем объекте к югу от этого города.