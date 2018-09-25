Компания Volgabus покажет на выставке Busworld Russia электроавтобус

Москва, , 15:48 — REGNUM На международной выставке автобусов Busworld Russia 2018 компания Volgabus покажет электрическую модель «СитиРитм-12Е». Об этом 25 сентября сообщило агентство «Автостат».

Согласно заявлениям компании, запас хода автобуса составляет 300 км. При этом за ночь его аккумуляторные батареи могут зарядиться за пять часов. Отмечается, что на производственной площадке Volgabus все операции покраски и сварки производятся при помощи роботов. Предприятие способно выпускать до 3 тыс. автобусов в год.

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Напомним, выставка Busworld Russia 2018 пройдёт в Москве с 23 по 25 октября 2018 года. В ней будут участвовать 74 компании из 14 стран мира.

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