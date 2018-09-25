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Аваков назвал сроки поставки Киеву вертолетов Airbus Helicopters

Техника

Машины будут работать в подразделениях ГосЧС, погранслужбе, нацгвардии и полиции Украины

Киев, 25 сентября 2018, 15:40 — REGNUM  До конца 2018 года четыре вертолета концерна Airbus Helicopters поступят в распоряжение подразделений МВД Украины. Об этом со ссылкой на слова главы ведомства Арсена Авакова сообщает 25 сентября пресс-служба украинской полиции.

По словам министра, машины будут работать в подразделениях ГосЧС, погранслужбе, нацгвардии и полиции Украины.

«Мы переходим в мир новых технологий», — подчеркнул Аваков.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года Украина и Франция заключили контракт о приобретении Украиной 55 вертолетов французской компании Airbus Helicopters.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября Арсен Аваков заявил, что на Украине к 2021 году заработает система авиационной безопасности, в рамках которой и планируется использовать новые французские вертолеты.

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