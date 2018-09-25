Су-34 отработали удар по авианосной ударной группе

Москва, , 15:19 — REGNUM По сообщению министерства обороны РФ, полигон Тихоокеанского флота стал местом практических пусков противокорабельных ракет Х-35У. Носителями ракет выступили многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.

Огонь на поражение велся как по одиночной цели, так и залпом по мишеням, имитировавшим группу кораблей. Было выпущено восемь ракет Х-35У.

Х-35У относится к новейшим авиационным противокорабельным ракетам. Является дальнейшим развитием ракеты Х-35, обладает в два раза большей скоростью. Дальность ее полета позволяет носителю не входить в зону ПВО противника и составляет двести шестьдесят километров. Ракета имеет мощный боевой заряд, достаточный для уничтожения с одного попадания военного корабля класса корвет. Данные ракеты поставляются в ВС РФ уже с 2014 года.

В перспективе ракетами Х-35У должны быть оснащены все самолеты оперативно-тактической авиации, как современные, так и перспективные.

Кстати, есть не только авиационная версия ракеты Х-35. Российские конструкторы еще разработали вариант размещения данных ракет в 20-футовом контейнере, который по внешнему виду ничем не отличается от такого же обычного контейнера. А внутри него четыре транспортно-пусковых контейнера с ракетами и необходимая аппаратура управления.